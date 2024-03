Verso Fiorentina-Milan: Kevin Zeroli aggregato ancora una volta alla prima squadra

Dopo essere stato protagonista nel corso dell'ultima sosta con la maglia della Nazionale italiana U19, Kevin Zeroli spera di poter essere altrettanto all'altezza di quella del Milan. Il capitano della Primavera di Ignazio Abate sta dimostrando in questa stagione di potersi meritare la conferma in prima squadra, e la convocazione per la partita di questa sera contro la Fiorentina non può che essere un indizio chiave in vista della prossima stagione.

Zeroli non è però l'unico ragazzo della Primavera aggregato alla prima squadra per la trasferta di Firenze. Oltre al classe 2005, infatti, presenti anche Jan-Carlo Simic eDavide Bartesaghi.