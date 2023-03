Verso Fiorentina-Milan, la partita si giocherà nel quinto anniversario dalla morte di Davide Astori

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Il prossimo sabato 4 marzo il Milan farà visita alla Fiorentina in Toscana per la 25esima giornata di campionato. La data del calendario è significativa perchè proprio il 4 ricorrerà il quinto anniversario dalla morte di Davide Astori, scomparso improvvisamente nel 2018 quando era il capitano della Fiorentina allenata allora da Stefano Pioli. Astori era cresciuto nelle giovanili del Milan. Un'occasione speciale per ricordarlo ancora una volta.