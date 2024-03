Verso Fiorentina-Milan: Pioli e l'incubo Italiano in trasferta, i precedenti

Questa sera all'Artemio Franchi di Firenze andrà in scena per la 30^ giornata di Serie A la sfida fra Fiorentina e Milan, la prima per i Viola dopo la tragica scomparsa di Joe Barone. Il bilancio generale delle sfide sorride a favore della formazione di Vincenzo Italiano, il quale rappresenterebbe essere un vero e proprio incubo in trasferta per Stefano Pioli.

Nei 3 precedenti incontri di Serie A, infatti, fra Spezia e Fiorentina per l'appunto, l'allenatore del Milan non è mai riuscito ad avere la meglio sul collega lontano da San Siro.

PIOLI VS ITALIANO: I PRECEDENTI LONTANO DA SAN SIRO

Serie A 2020/21: Spezia 2-0 Milan

Serie A 2021/22: Fiorentina 4-3 Milan

Serie A 2022/23: Fiorentina 2-1 Milan