Sabato, in occasione della gara contro la Fiorentina, Pioli dovrà rinunciare anche a Saelemaekers, jolly utilizzato sulla fascia destra. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giovane belga è finito ai box per un trauma contusivo-distorsivo della caviglia sinistra. Gli esami previsti in giornata permetteranno di tracciare tempi di recupero più definiti.