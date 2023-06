Verso Francia-Grecia: Maignan e Theo titolari, Giroud dovrebbe partire dalla panchina

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stasera la Francia affronterà la Grecia in un match valido per le qualificazioni agli Europei 2024. Come riporta Le Parisien, in porta ci sarà il ritorno in campo di Mike Maignan, che aveva saltato l'ultima sfida contro Gibilterra a causa di un piccolo risentimento al polpaccio. Maglia da titolare anche per Theo Hernandez a sinistra, mentre Olivier Giroud dovrebbe partire inizialmente dalla panchina. Al suo posto, al centro dell'attacco francese, ci sarà Kolo Muani.