Verso Francia-Scozia: maglia da titolare per Maignan, Theo e Giroud

Stasera alle 21 a Lille, la Francia, che ha già strappato il pass per gli Europei del 2024, sarà impegnata in amichevole contro la Scozia. Come riporta L'Equipe, il ct Deschamps dovrebbe dare una maglia da titolare a tutti e tre i giocatori del Milan convocati, vale a dire Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud.

Questo il probabile undici francese: (4-3-3) Maignan; Clauss, Pavard, Konaté, T. Hernandez; Griezmann, Tchouaméni, Camavinga; Dembélé, Giroud, Mbappé.