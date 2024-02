Verso Frosinone: Adli in vantaggio, ma Pioli scioglierà all'ultimo il dubbio

Stefano Pioli, in occasione della partita che questo pomeriggio alle 18 il Milan giocherà contro il Frosinone allo stadio Benito Stirpe, sembra deciso a schierare gli stessi undici per la quarta gara consecutiva. Dopo Roma, Udinese e Bologna anche contro il Frosinone dovrebbero vedersi gli stessi uomini dall'inizio. Anche se un piccolo dubbio nella testa del tecnico rossonero c'è e riguarda il centrocampo.

Yacine Adli rimane in vantaggio per il ruolo di spalla a Reijnders ma il tecnico rossonero sta pensando intensamente anche a Yunus Musah, soprattutto per ragioni tattiche: la squadra di Di Francesco ha grande ritmo quando pressa e questo potrebbe mettere in difficoltà il numero 7 rossonero. Pioli in panchina, non va dimenticato, ha recuperato anche Ismael Bennacer.