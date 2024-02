Verso Frosinone-Milan: la curiosa statistica che riguarda i rossoneri

Manca davvero poco alla partita del Benito Stirpe di Frosinone tra i ragazzi di Di Francesco e il Milan, reduce in Serie A dall'amaro pareggio casalingo contro il Bologna. Nei rossoneri c'è voglia di rifarsi e tornare alla vittoria in trasferta in campionato, l'ultima allo scadere contro l'Udinese.

Una curiosa statistica sull'imminente match: infatti, il Milan è imbattuto contro il Frosinone in Serie A (3V, 2N), solo contro Pisa (12), Crotone e Lecco (entrambi sei) i rossoneri hanno disputato più partite senza mai perdere nel massimo campionato.