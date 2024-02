Verso Frosinone-Milan: lo spettacolare 2-4 del 2015 nel segno di Abate

È una vita a tinte rossonere, quella di Ignazio Abate. La trafila nelle giovanili. L'esordio - ancora minorenne - in Prima Squadra in Coppa Italia e in Champions League. Il ritorno a Milanello, dopo anni in giro per l'Italia, con la vittoria di uno Scudetto e di due Supercoppe. Una lunga carriera, con oltre 300 presenze per il Milan e un grande spirito di abnegazione e attaccamento alla maglia. Un percorso che oggi sta continuando in un'altra veste, e che nella carriera da calciatore ha visto il nativo di Sant'Agata de' Goti assaporare solo per tre volte la gioia del gol con la maglia rossonera. Una di queste risale al primo precedente in assoluto tra Frosinone e Milan, un bel momento in una stagione di alti e bassi.

20 dicembre 2015, 17ª giornata: il primo incrocio in assoluto tra Frosinone e Milan si gioca al vecchio Stadio Matusa. I rossoneri di Mihajlović cercano un rilancio dopo due pareggi consecutivi e la vittoria in trasferta che manca da inizio novembre, anche per muovere una classifica che vede la squadra in piena lotta per l'Europa ma distante dalle prime posizioni. La serata in terra ciociara non parte nel migliore dei modi, con i padroni di casa avanti al 19' con Daniel Ciofani e in generale più volte pericolosi dalle parti di Donnarumma. Lato Milan uno dei più propositivi è proprio Abate, che prova a farsi largo sulla fascia destra per creare occasioni. Una arriva proprio a inizio secondo tempo, quando il numero 20 rossonero confeziona un bell'assist per Honda che mette fuori da buona posizione. È però il preludio all'1-1, che arriva al 50'.

Parti invertite rispetto all'occasione precedente: è Honda, stavolta, a premiare l'inserimento di Abate che va a segno con un diagonale potente di destro. Per lui è il primo gol dal 25 settembre 2013, rete decisiva per un pareggio in rimonta a Bologna. È la scossa che i rossoneri cercavano, tanto che cinque minuti dopo, al 55', arriva il 2-1 con Bacca che risolve un'azione convulsa nell'area piccola. Rinfrancato dal vantaggio il Milan cresce come proposta e quantità di occasioni, trovando il meritato 3-1 con un colpo di testa di Alex sugli sviluppi di un calcio di punizione e non tremando nel finale dopo il momentaneo 2-3 di Dionisi. La partita, infatti, si chiude sul 4-2 per il Milan grazie alla rete di Bonaventura in pieno recupero, un gol che chiude nel migliore dei modi l'anno solare della squadra di Mihajlović.