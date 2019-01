Verso Genoa-Milan: ballottaggio Abate-Conti, si scalda Mauri

Senza Romagnoli, Calabria e Kessié (e occhio anche a Higuain), Gattuso dovrà reinventarsi la formazione in vista del match di campionato contro il Genoa. Come riporta Tuttosport, a destra sarà ballottaggio tra Conti e Abate, mentre Musacchio sostituirà il capitano al centro della difesa. In mezzo al campo, invece, José Mauri dovrebbe partire dal primo minuto con Bakayoko e Paquetà.