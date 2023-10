Verso Genoa-Milan: come sono andati i recenti scontri

La Lega Serie A ha messo a disposizione delle statistiche sulla prossima sfida di campionato con protagonista il Milan, la trasferta a Marassi contro il Genoa. I rossoneri hanno vinto in sette delle ultime nove sfide di Serie A TIM contro il Genoa, tra cui tutte le ultime tre in ordine di tempo. Per ben sette volte ha segnato almeno due gol.