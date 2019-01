Verso Genoa-Milan, rossoblù da lunedì ritiro in Spagna

(ANSA) - GENOVA, 5 GEN - Sono sei i giocatori del Genoa che non partiranno lunedì 7 gennaio per il ritiro spagnolo di San Pedro del Pinatar nella regione della Murcia. Di questi, due gli infortunati, Mazzitelli e Gunter che proseguiranno il lavoro di riabilitazione a Genova e quattro i giocatori ufficialmente sul mercato. Spiccano tra questi i nomi di Federico Marchetti e Gianluca Lapadula, oltre a Iuri Medeiros e Ivan Lakicevic che di fatto sono da considerarsi fuori rosa. L'ex portiere della Lazio, che dopo poche giornate ha perso il posto a favore di Radu, si allenerà con i preparatori dei portieri della Primavera poiché i preparatori della prima squadra saranno in Spagna con Prandelli. Prima convocazione invece per l'estremo difensore brasiliano Jandrei, appena arrivato dalla Chapecoense. I 23 convocati si ritroveranno lunedì al Signorini per una seduta a porte aperte con inizio alle ore 14.30. Al termine raggiungeranno la Spagna con un volo charter.