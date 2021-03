La Bosnia/Erzegovina di Rade Krunic non va oltre il 2-2 contro la Finlandia (reti di Pjanic, doppietta di Pukki e Stevanovic) nella gara valevole per la prima giornata dei gironi di qualificazione a Qatar 2022. Il centrocampista rossonero, da sottolineare, è rimasto in campo per tutta la partita.