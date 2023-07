Verso il Barcellona, saranno due gli assenti rossoneri a Las Vegas

vedi letture

Il Milan domani partirà per Las Vegas dove nella mattinata italiana del 2 agosto (ore 5) sfiderà il Barcellona in quella che sarà l'ultima amichevole sul suolo americano. Secondo quanto ha riportato Peppe Di Stefano (Sky) direttamente da Los Angeles, il tecnico Pioli dovrà fare a meno di due giocatori contro i blaugrana, infortunati entrambi nelle prime due gare a stelle e strisce.

Uno è Junior Messias che sarà rivalutato al rientro in Italia; l'altro è il capitano Davide Calabria che al momento si allena a parte ma dovrebbe presto rientrare in gruppo e non è a rischio per la prima di campionato con il Bologna.