Verso il Bologna, le ultime sulle scelte di Pioli: Kalulu a destra per necessità, Pulisic davanti

vedi letture

Il Milan è pronto a cominciare il suo campionato. Lunedì alle 20.45 al Dall'Ara, la squadra di Pioli sfiderà il Bologna di Thiago Motta. Il tecnico rossonero, a quattro giorni dalla sfida, inizia a pensare all'undici da mandare in campo.

Nello specifico la prima formazione titolare ufficiale non sarà tanto diversa da quella vista nelle ultime amichevoli, anzi sarà la stessa. Pierre Kalulu, che verrà impiegato principalmente come centrale quest'anno, partirà per necessità dalla fascia destra: Calabria è recuperato ma reduce comunque da un problema muscolare. Il centrocampo sarà quello visto in estate: Loftus-Krunic-Reijnders. Sulla fascia destra, in attacco, invece, priorità a Christian Pulisic che ha avuto un periodo di ambientamento più lungo rispetto a Chukwueze, pronto a spaccare la gara a partita in corso.