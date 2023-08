Verso il Bologna, un infortunato e uno squalificato per Pioli

Il Milan giocherà domani sera al Dall'Ara contro il Bologna per la prima giornata di campionato. Stefano Pioli, oltre ai giocatori che sono ritenuti fuori dal progetto a causa di questioni di mercato, dovrà fare a meno di due giocatori, due centrocampisti. Uno, infortunato da lungo tempo, è Ismael Bennacer che ne avrà ancora per un po'. L'altro è il neo acquisto Yunus Musah che è stato espulso nell'ultima giornata della Liga della scorsa stagione e dunque è squalificato per la trasferta emiliana.