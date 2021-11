Verso il derby di Milano, 10 curiosità su Milan-Inter

Mancano meno di 24 ore al Derby. Per ora il campo può ancora aspettare, è il momento di leggere Milan-Inter dal punto di vista statistico. Ecco le principali curiosità verso il big match della 12° giornata di Serie A, in programma domenica 7 novembre alle 20.45 a San Siro:

SCONTRI DIRETTI

1- 175º Derby tra Milan e Inter in Serie A: avanti nel bilancio i nerazzurri per 67 successi a 52, 55 pareggi completano il quadro.

2- Il Milan giocherà un Derby di Serie A con almeno sette punti di vantaggio sull'Inter in classifica per la prima volta dal novembre 2016, in quella vigilia i rossoneri di Montella avevano otto punti in più dei nerazzurri allenati da Pioli e il match finì 2-2.

STATO DI FORMA

3- I rossoneri hanno vinto dieci delle prime undici partite stagionali per la prima volta nella sua storia in Serie A, incluse tutte le ultime sette gare. È dal settembre 2006 che non infilano più successi consecutivi in campionato (nove in quel caso con Ancelotti in panchina).

4- Inter (30) e Milan (12) sono le due squadre attualmente in Serie A che hanno la striscia aperta più lunga di gare in gol nel massimo campionato.

STATISTICHE GENERALI

5- A partire dall'inizio del 2020, Milan e Inter sono le due squadre che hanno guadagnato più punti in campionato: entrambe 155 in 70 incontri (2.2 in media).

6- Inter (28) e Milan (25) sono i due migliori attacchi di questa Serie A, anche se occupano rispettivamente la terza (Inter 170) e quinta posizione (Milan 156) per tiri tentati.

FOCUS GIOCATORI

7- Zlatan Ibrahimović è il giocatore in attività con più reti nei Derby della Madonnina in Serie A: otto, sei in maglia rossonera e due sponda nerazzurra.

8- La prossima sarà la 50° presenza con la maglia del Milan in tutte le competizioni per Brahim Díaz; lo spagnolo ha giocato 60 minuti in totale contro l'Inter da quando è in rossonero, nella gara di Coppa Italia nel gennaio 2021.

9- In questa sfida, Olivier Giroud potrebbe diventare il secondo milanista a trovare il gol in tutte le sue prime quattro presenze interne di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria dopo Balotelli nel 2013 (già al momento sono gli unici due a esserci riusciti nelle prime tre).

FOCUS ALLENATORI

10- Stefano Pioli potrebbe diventare il primo allenatore del Milan a vincere due partite di Serie A contro l'Inter da Massimiliano Allegri. Il Milan ha vinto le ultime cinque gare casalinghe di campionato: il tecnico rossonero potrebbe diventare il primo ad arrivare a sei di fila nella competizione da Allegri nel 2013 (otto). Pioli ha collezionato 23 gare di Serie A sulla panchina dell'Inter da novembre 2016 a maggio 2017.