Verso il derby, ecco da quante partite il Milan non va in vantaggio per primo

Sabato alle ore 18 sarà il tanto atteso momento del derby di Milano, tra Inter e Milan. Nelle ultime sfide tra rossoneri e nerazzurri, anche quelle vinte dalla squadra di Pioli, si è affermato però un trend negativo per il Diavolo: i "cugini" passano quasi sempre per primi in vantaggio. Succede, considerando campionato, Coppa Italia e Champions League, dal gennaio del 2021 quando il Milan perse 2-1 ai quarti di Coppa Italia ma aprì le danze grazie al gol di Ibrahimovic. Da quel momento sempre l'Inter in vantaggio per prima per una striscia consecutiva di 10 partite: appena due vinte dal Milan, oltre a due pareggi (uno per 0-0). Ecco la lista:

- Febbraio 2021, Serie A: Milan-Inter 0-3. Primo marcatore: Lautaro

- Novembre 2021, Serie A: Milan-Inter 1-1. Primo marcatore: Calhanoglu

- Febbraio 2022, Serie A: Inter-Milan 1-2. Primo marcatore: Perisic

- Marzo 2022, Coppa Italia: Milan-Inter 0-0

- Aprile 2022, Coppa Italia: Inter-Milan 3-0. Primo marcatore: Lautaro

- Settembre 2022, Serie A: Milan-Inter 3-2. Primo marcatore: Brozovic

- Gennaio 2023, Supercoppa Italiana: Milan-Inter 0-3. Primo marcatore: Dimarco

- Febbraio 2023, Serie A: Inter-Milan 1-0. Primo marcatore: Lautaro

- Maggio 2023, Champions League: Milan-Inter 0-2. Primo marcatore: Dzeko

- Maggio 2023, Champions League: Inter-Milan 1-0. Primo marcatore: Lautaro