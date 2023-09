Verso il derby, Eranio: "Mi auguro sia una bella partita"

Stefano Eranio, ex calciatore rossonero, ha commentato su Tuttomercatoweb cosa si aspetta dal derby di questo pomeriggio tra Inter e Milan: "Mi auguro che sia una bella partita. Che si pensi a giocare per lo spettacolo, perché allo stato attuale delle cose qualsiasi risultato non servirebbe a nulla, se non a far capire in questo momento lo stato di forma delle due squadre. Ma la stagione è lunga e ci sono tante variabili".