Verso il derby: Icardi è lo spauracchio principale, Gattuso studia le contromisure

Come spiega La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Mauro Icardi è ovviamente lo spauracchio principale per il Milan in vista del derby di domenica: Rino Gattuso è al lavoro per studiare le contromisure per fermare l’argentino dell’Inter. La squadra rossonera segna tanto, ma subisce troppe reti e per questo il tecnico milanista deve cercare di chiudere la porta del Diavolo.