Verso il derby: il messaggio sui social di Theo Hernandez

A poche ore dal derby di questa sera a San Siro, valido per la 33^ giornata di Serie A, Theo Hernandez ha pubblicato un post su X: "Derby. Forza Milan" ha scritto il terzino francese che sarà come sempre titolare a sinistra. Il numero 19 milanista dovrà rifarsi, come diversi suoi compagni, dopo le prestazioni piuttosto deludenti contro la Roma in Europa League.

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Data: lunedì 22 aprile 2024

Ore: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it