Verso il derby, Kalulu è il candidato principale per affiancare Thiaw

Il Milan entra nella settimana del derby, che si giocherà sabato 16 alle ore 18, con un'assenza importante: Fikayo Tomori, espulso per somma di ammonizioni contro la Roma, sarà squalificato contro l'Inter e obbligherà Pioli a cambiare per la prima volta in questa stagione l'undici di partenza. Al posto dell'inglese, il candidato numero uno per scendere in campo al fianco di Malick Thiaw, certo di un posto da titolare, è Pierre Kalulu.

Il francese si è allenato tutta la settimana a Milanello agli ordini di Pioli seppur con i ranghi ridotti ed è in vantaggio su Kjaer che, invece, è partito per gli impegni con la Danimarca.