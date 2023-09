Verso il derby, la Gazzetta titola: "Inter-Milan in 4 mosse"

In vista del derby di sabato, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Inter-Milan in 4 mosse". In casa nerazzurra, Mkhitaryan dovrà andare in pressione forte su Krunic così da togliere idee al Diavolo in fase di impostazione e sfruttare al massimo i cambi di gioco, visto che Dumfries a destra e Dimarco a sinistra sono al top.

In casa rossonera, invece, Reijnders avrà con ogni probabilità il compito, in fase difensiva, di schermare Calhanogu, mentre sarà fondamentale il lavoro di Calabria e Theo Hernandez non solo sulle corsie laterali, ma anche in mezzo al campo.