Verso il Derby, la situazione disciplinare in casa rossonera: uno squalificato e un diffidato

Domani sera il Milan affronterà l'Inter a San Siro in un Derby valido per la Semifinale d'andata di Coppa Italia: un'enorme occasione per Pioli e i suoi ragazzi di fare un grande passo verso la finale dell'Olimpico.

Questa la situazione disciplinare in casa rossonera:

Squalificati: Sandro Tonali.

Diffidati: Alexis Saelemaekers.