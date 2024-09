Verso il Derby: oggi alle 14.00 la conferenza stampa di Fonseca

Dopo la brutta sconfitta in Champions League, il Milan di Fonseca tornerà in campo domenica sera nel sentito derby contro l'Inter. Come di consueto il tecnico rossonero parlerà alla stampa alla vigilia della sfida:

Infatti, oggi, sabato 21 settembre alle 14.00, si terrà la conferenza stampa del mister Paulo Fonseca presso il Centro Sportivo di Milanello, in vista del match di Serie A del Milan contro l’Inter. Potrete inoltre seguire la diretta testuale dell'evento sul nostro sito.