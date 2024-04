Verso il Derby, più della metà dello stadio sarà interista

vedi letture

L'attesa sta finendo, i riflettori sono pronti ad illuminare San Siro per il derby della Madonnina fra il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi. La partita di questa sera potrebbe avere una valenza particolare rispetto al solito, considerato il fatto che in caso di vittoria i nerazzurri potrebbero laurearsi campioni d'Italia in casa degli storici rivali cittadini, evento che scriverebbe la storia della stracittadina considerato che mai prima d'ora una cosa del genere è successa.

A fronte di questo i tifosi della Milano nerazzurra hanno voluto rispondere presente all'appuntamento, motivo per il quale c'è il serio rischio che oltre la metà dei presenti allo stadio siano di fede interista. Tutto questo perché la modalità d'acquisto dei biglietti non è stata gestita nel migliore dei modi, così come d'altronde anche l'opzione 'cambio nominativo', e questo ha permesso a tantissimi nerazzurri di sfruttare gli abbonamenti di amici e familiari per garantirsi un posto allo stadio in questo giorno che potrebbe essere speciale.

In tutto questo, comunque, questa sera a San Siro sono attesi oltre 70mila spettatori.