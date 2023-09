Verso il derby, Pulisic fissa gli obiettivi: "Fare gol o dare un assist. Non vedo l'ora di giocare"

Christian Pulisic, nuovo volto del Milan, sabato alle 18, come diversi suoi compagni rossoneri, sperimenterà per la prima volta il derby di Milano. Nell'intervista che l'americano ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport questi gli obiettivi che si è fissato per il big match: "Fare gol, come per ogni attaccante. Oppure dare un assist, che è sempre bello. Ho voglia di giocare il derby e la Champions, non vedo l’ora. Abbiamo cominciato alla grande, so che faremo il meglio possibile e voglio vincere, che alla fine è sempre la cosa più importante".