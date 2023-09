Verso il derby, Sanchez ci sarà? Così il ct del Cile

Alexis Sanchez partirà titolare nella sfida tra il Cile e la Colombia di domani notte. Ad annunciarlo è il CT cileno Eduardo Berizzo, che in conferenza stampa parla dell'attaccante dell'Inter, perno della nazionale sudamericana: "Alexis sarà incluso nella formazione titolare di domani" - dice Berizzo -. "Hanno fatto alcuni studi in Italia che avevano come controindicazione l’attività fisica per un periodo di giorni e bisognava aspettare che il giocatore tornasse in forma”.

L'anemia è il suo problema? Berizzo risponde in maniera secca.

“No. Arturo Vidal e Alexis influenzano l’umore della squadra. La loro presenza è potenziante", conclude.