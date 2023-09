Verso il derby, Tchouameni scherza dal ritiro della Francia: "Mi pare di aver capito che c’è una grossa partita in programma..."

Nel ritiro della Francia ci sono diversi giocatori di Inter e Milan e anche lì inizia già a respirarsi grande attesa per il derby in programma dopo la sosta. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta stamattina anche le parole di Aurelien Tchouameni, centrocampista francese del Real Madrid, che ha scherzato così sul confronto tra Thuram e Giroud: "Mi pare di aver capito che c’è una grossa partita in programma. C’è già un dibattito in corso tra loro. Di sicuro seguiremo con attenzione come andrà a finire in campo".