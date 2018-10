Verso il derby, uno solo dubbio di formazione per Gattuso: a destra ballottaggio Abate-Calabria

In vista del derby di domenica contro l’Inter, Rino Gattuso sembra avere un solo dubbio di formazione: sulla fascia destra, Ignazio Abate e Davide Calabria sono infatti in ballottaggio per una maglia da titolare. Lo riferisce Tuttosport che spiega che per il resto è tutto confermato con Donnarumma in porta, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez in difesa, il trio Kessie-Biglia-Bonaventura in mezzo al campo e infine in avanti ci sarà il tridente composto da Suso, Higuain e Calhanoglu.