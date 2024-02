Verso il Frosinone, c'è un ballottaggio a centrocampo

vedi letture

Il Milan questo fine settimana sarà impegnato in trasferta contro il Frosinone. I rossoneri giocheranno al Benito Stirpe contro la squadra di Eusebio Di Francesco sabato alle ore 18, in uno degli anticipi della ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Stefano Pioli, secondo quanto suggerisce oggi il Corriere dello Sport, va verso la conferma della formazione vista in campo negli ultimi tre turni.

Un cambio potrebbe esserci a centrocampo. Secondo quanto riportato oggi e domani, negli ultimi due allenamenti prima della gara, potrebbe esserci un ballottaggio in mezzo al campo tra Yacine Adli e Yunus Musah. Pioli dovrà decidere chi farà coppia con Tijjani Reijnders.