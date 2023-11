Verso il Lecce, la probabile formazione di D'Aversa

Oggi il Milan, alle ore 15, sarà impegnato in campionato al Via del Mare per sfidare il Lecce. Una partita cruciale per i rossoneri che non vincono in campionato dal 7 ottobre, oltre un mese. Questa la probabile formazione di Roberto D'Aversa che dovrà fare a meno di Almqvist:

LECCE (4-3-3)

Falcone

Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo

Kaba, Ramadani, Rafia

Strefezza, Krstovic, Banda