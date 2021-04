In vista del match di stasera contro la Lazio, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Milan alla croata". In quello che è un vero e proprio spareggio per la Champions, Stefano Pioli, che dovrà fare ancora a meno di Ibrahimovic, si affinderà in avanti alla coppia croata composta da Rebic e Mandzukic.