Verso il sorteggio di Europa League: le possibili avversarie del Milan

vedi letture

Il Milan ha concluso il Girone F di Champions League al terzo posto e dunque non si è qualificato agli ottavi, ma è stato retrocesso in Europa League. Per arrivare alla fase ad eliminazione diretta, però, i rossoneri dovranno giocare lo spareggio contro una delle seconde classificate nella fase a gironi di Europa League. Il sorteggio andrà il scena oggi alle 13 a Nyon e vedrà coinvolte queste formazioni:

TESTE DI SERIE (le otto seconde classificate nella fase a gironi di Europa League)

Friburgo (GER)

Marsiglia (FRA)

Qarabağ (AZE)

Rennes (FRA)

Roma (ITA)

Sparta Praga (CZE)

Sporting Lisbona (POR)

Tolosa (FRA)

NON TESTE DI SERIE (le otto terze classificate nella fase a gironi di Champions League)

Benfica (POR)

Braga (POR)

Feyenoord (NED)

Galatasaray (TUR)

Lens (FRA)

MILAN (ITA)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Young Boys (SUI)