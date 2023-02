Verso il Tottenham, La Stampa: "Tomori e difesa a 3: le armi di Pioli per guarire il Milan"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

"Tomori e difesa a 3: le armi di Pioli per guarire il Milan": l'edizione odierna de La Stampa titola così questa mattina sui rossoneri in vista del match di stasera contro il Tottenham, valido per l'andata degli ottavi di Champions League. Il Diavolo recupera il difensore inglese che partità titolare, mentre non sarà ancora a disposizione Ismael Bennacer.