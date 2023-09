Verso Inter-Milan, arbitrerà Sozza: i precedenti con i nerazzurri

L'AIA ha designato Simone Sozza, della sezione di Seregno, come arbitro per il big match di sabato: il derby di Milano. Se con il Milan i precedenti sono due, con i cugini nerazzurri gli incontri sono state tre. In tutti i casi in campionato e in tutti i casi delle vittorie per l'Inter. Questi i precedenti:

Serie A 21/22, Inter-Roma 3-1

Serie A 22/23, Sassuolo-Inter 1-2

Serie A 22/23, Inter-Napoli 1-0