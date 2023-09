Verso Inter-Milan, Condò su Repubblica: "Due squadre in crescita impetuosa e un big match che arriva prematuro"

Paolo Condò, sulle colonne di Repubblica, ha commentato così la vittoria del Milan contro la Roma: "Alla ripresa il calendario proporrà un prematuro derby di Milano. Prematuro perché Milan e Inter sono in fase di crescita impetuosa, tra due mesi saranno opere più compiute: però è un bene per la trama del campionato che le grandi in ritardo abbiano subito una chance per ricucire con almeno una delle fuggitive.

Il Milan ha vinto a Roma con una prova in totale controllo prima e poi, dopo l’espulsione di Tomori, più faticosa. Ha segnato un gran gol Leao, a ricordare a tutti che non vive di soli assist; ha giocato molto bene Loftus-Cheek che, come l’altrettanto apprezzabile Pulisic, si sta rilanciando al Milan dopo le delusioni al Chelsea".