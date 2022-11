Verso Inter-Milan, da domani in vendita i biglietti per il settore ospiti

Fonte: acmilan.com

La Serie A, esaurita la lunga sosta invernale per lo svolgimento dei Mondiali di calcio in Qatar, tornerà in campo il 4 gennaio. Dopo un mese per i rossoneri sarà già tempo di Derby: l'appuntamento è segnato sul calendario di tutti i tifosi, domenica 5 febbraio alle ore 20.45. Il Club comunica che i biglietti del settore ospiti al Secondo Anello Blu per la 21ª giornata di campionato, saranno disponibili da martedì 29 novembre e distribuiti in due diverse fasi di vendita.

1. Dalle ore 12.00 del 29 novembre alle 23.59 del 1 dicembre: vendita riservata agli abbonati

2. Dal 2 dicembre ore 12.00: vendita libera con eventuale disponibilità

PUNTI VENDITA E PREZZI

I biglietti saranno disponibili online sul nostro sito nella sezione dedicata e presso la Biglietteria di Casa Milan. Il prezzo dei biglietti è di 45€. In entrambe le fasi l'acquisto sarà consentito solo ai tifosi in possesso di Cuore Rossonero, il biglietto non verrà caricato sulla tessera del tifoso, ma sarà in formato pdf.