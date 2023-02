Verso Inter-Milan, il bilancio di Stefano Pioli contro i nerazzurri

MilanNews.it

Per Stefano Pioli, quella di stasera, sarà la sfida numero undici all'Inter. Tre vittorie (di cui due in trasferta), due pareggi e cinque sconfitte di cui una in trasferta finora e una in Supercoppa Italiana. Pioli è stato anche allenatore nerazzurro, e ha vissuto dei derby da avversario in due occasioni, entrambe finite in parità.