Verso Inter-Milan, Il Giornale: "Diavolo e Indiavolato: il derby di coppa che 'decide' lo scudetto"

In vista di Inter-Milan di domani sera, Il Giornale titola così stamattina: "Diavolo e Indiavolato: il derby di coppa che 'decide' lo scudetto". Dopo l'ultima giornata di campionato, il morale delle due squadre non è dei migliori: i rossoneri devono riprendersi dallo 0-3 contro l'Atalanta, mentre tra i nerazzurri c'è grande nervosismo come testimoniano le espulsioni di Conte e Oriali al termine del match di sabato contro l'Udinese. La sfida di domani sera potrebbe quindi dare una scossa importante a una delle due in vista del campionato.