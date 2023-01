Verso Inter-Milan: in vendita i biglietti per il settore ospiti

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

A un mese dalla ripartenza della Serie A per i rossoneri sarà già tempo di Derby valido per la 21ª giornata. Un match importante e atteso dal popolo rossonero. L'appuntamento è per domenica 5 febbraio alle 20.45, da calendario giocheranno in casa i nerazzurri.

I biglietti del Settore Ospiti al Secondo Anello Blu dello stadio di San Siro sono disponibili online e presso la biglietteria di Casa Milan. Il prezzo è di 45€, l'acquisto sarà consentito solo ai possessori di Cuore Rossonero (il biglietto non verrà caricato sulla tessera del tifoso, ma sarà in formato pdf).