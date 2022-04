MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La conferenza stampa pre Inter-Milan, sfida valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia ed in programma martedì 19 aprile alle 21 al "Giuseppe Meazza" di San Siro in Milano, è prevista per lunedì di Pasquetta alle 9:30. Sarà possibile seguire le dichiarazioni di mister Pioli con il live testuale su MilanNews.it.