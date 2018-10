Verso Inter-Milan, un solo dubbio di formazione per Gattuso: Calabria è favorito su Abate

Rino Gattuso ha un solo dubbio di formazione in vista del derby di domenica sera: lo riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che al momento Davide Calabria è in vantaggio su Ignazio Abate per una maglia da titolare come terzino destro. A completare la retroguardia milanista, ci saranno Rodriguez a sinistra e la coppia Musacchio-Romagnoli in mezzo.