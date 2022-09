Verso Italia-Inghilterra, per Mancini sarà la 54esima partita da CT: staccato Sacchi

MilanNews.it

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, siederà sulla panchina azzurra per la 54esima volta. diventando il quinto commissario tecnico con più presenze. In occasione di Italia-Inghilterra, infatti, raggiungerà Azeglio Vicini e Ferruccio Valcareggi, staccando Arrigo Sacchi fermo a 53. Davanti a lui solo Vittorio Pozzo (95), Enzo Bearzot (88), Marcello Lippi e Cesare Prandelli (56). Il bilancio di Mancini per ora parla di: 32 vittorie, 15 pareggi e 6 sconfitte.