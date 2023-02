Verso l'Atalanta, al centro dell'attacco tornerà Giroud dall'inizio

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riporta questa mattina Tuttosport in vista della partita contro l'Atalanta di domenica sera, il posto al centro dell'attacco tornerà di proprietà di Olivier Giroud che aveva avuto un turno di riposo a Monza lasciando spazio a Divock Origi. Giroud era entrato a gara in corso ma in una partita pesante come quella di Bergamo servono i suoi gol fin da subito.