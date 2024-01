Verso l'Atalanta, Gabbia e Simic si giocano il posto accanto a Theo

Domani sera il Milan conoscerà il proprio destino in Coppa Italia: alle ore 21 la sfida a San Siro contro l'Atalanta che mette in palio un posto nelle semifinali contro la vincente di Fiorentina e Bologna in campo questa sera al Franchi. Stefano Pioli deve fronteggiare, come ormai abitudine, diverse assenze nel reparto difensivo.

Simon Kjaer dovrebbe godere di un turno di riposo, almeno dall'inizio, in vista anche dell'impegno contro la Roma in campionato. Per questo il secondo posto da centrale, accanto a Theo Hernandez confermato, se lo giocano in due. Da una parte il rientrato Matteo Gabbia, dall'altra il giovane della Primavera Jan-Carlo Simic che tanto ha ben figurato quando chiamato in causa.