Verso l'Atalanta, Mike Maignan è il grande dubbio di Pioli: oggi si decide

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attesa per il big match tra Milan e Atalanta che si giocherà domani sera a San Siro, sta venendo scandita dalle voci e le indiscrezioni sullo stato di salute di Mike Maignan. Come riferisce oggi Tuttosport, il portiere francese è guarito e recuperato ma non giocando da 6 mesi, Stefano Pioli non è sicuro di rischiarlo subito domani. Potrebbe dargli ancora una settimana di lavoro con la squadra e farlo rientrare il weekend prossimo a Firenze per far sì che poi possa essere pronto l'8 marzo per il ritorno di Champions League. Oggi attesa la decisione definitiva.