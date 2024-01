Verso l'Empoli, arbitra La Penna: l'ultima volta con il Milan un mese fa. Non finì bene per i rossoneri

L'Aia ha reso note le designazioni per la 18esima giornata di Serie A: la gara che il Milan giocherà alle 12.30 domenica in casa dell'Empoli sarà arbitrata da Federico La Penna, direttore della sezione di Roma 1. Sarà l'ottavo incrocio tra l'arbitro romano e il Diavolo: l'ultimo è stato meno di un mese fa, il 9 dicembre. Non un bel precedente per Pioli e i suoi, sconfitti in casa dell'Atalanta per 3-2 con tanto di espulsione per Calabria nei minuti finali. Nel corso di questa stagione La Penna ha arbitrato il Milan anche un'alta volta, in casa del Cagliari a settembre: vittoria per 3-1 dei rossoneri in Sardegna.

Questa la designazione completa:

Arbitro: LA PENNA

Assistenti: DEL GIOVANE – CECCON

IV uomo: GIUA

VAR: IRRATI

AVAR: MIELE