Verso l'Empoli, tre i diffidati rossoneri: due a rischio squalifica

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina già il ritorno in campo per il Milan che venerdì sera sfiderà a San Siro l'Empoli nel match valido per la 29esima giornata di Serie A. Sono tre i calciatori rossoneri in diffida, ma solamente due sono realmente a rischio squalifica contro i toscani: si tratta di Simon Kjaer e Ante Rebic. Il terzo è Kalulu che però non sarà della sfida causa infortunio.