Verso l'euroderby, arbitra Turpin: i precedenti con i rossoneri

Arbitrerà il derby il francese Turpin. Sarà la partita n.4 per lui a dirigere il Milan, e sarà il primo derby che dirigerà. Finora Turpin ha arbitrato il Milan nella sconfitta interna contro l'Arsenal per 2-0 in Europa League, nell'1-1 interno col Porto nella fase a gironi della scorsa Champions, e in questa stagione nel pareggio per 0-0 in casa del Tottenham di Conte, nel ritorno degli Ottavi.